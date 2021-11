Chez Jamy. Je vais vous expliquer !

Imaginez : vous êtes chez vous, vous tournez en rond et vous ne savez pas quoi faire. Soudain, des questions insolites envahissent votre esprit : "Pourquoi ferme-t-on les yeux lorsqu'on éternue ? ", "Comment la boite de sardines a-t-elle été inventée ? ", "Pourquoi ne sentons-nous pas la Terre tourner ? ", "A quoi sert le petit trou du stylo Bic ? ", et bien d'autres encore. C'est ce que Jamy, toujours curieux et enthousiaste, a expérimenté pendant le confinement ! En passant au microscope son jardin, son atelier et même son réfrigérateur, il en a tiré des anecdotes et expériences pleines de savoir et de malice qu'il nous propose dans ce livre. Avec, en prime, quelques secrets de tournage... Encore une fois, Jamy Gourmaud nous conte la science comme personne en nous ouvrant les portes de son atelier.