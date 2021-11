The Quintessential Quintuplets Tome 6

Alors que les examens de fin de semestre approchent à grands pas, Nino et Itsuki se sont violemment disputées et ont chacune quitté la maison. Yotsuba, quant à elle, se laisse accaparer par le club d'athlétisme. Pas facile pour Fûtaro d'honorer ses engagements auprès du père Nakano quand trois élèves sur cinq manquent à l'appel ! Et comble de malchance, c'est le moment que choisit la petite fille de la photo pour réapparaître dans sa vie !