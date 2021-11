Légendes du tour de France. 180 histoires pour revivre les plus grandes heures du tour

180 histoires pour revivre la légende du Tour Des coureurs tricheurs qui prennent le train pour arriver plus vite. Le peloton qui décide de se baigner dans la Méditerranée un jour de canicule. Duboc, un favori du Tour, empoisonné en course lors d'un un ravitaillement. Un maillot jaune, Pascal Simon, qui résiste pendant six jours avec une omoplate brisée avant d'abandonner. L'échappée solitaire de 234 kilomètres de Thierry Marie, qui gagne en chantant J'irai revoir ma Normandie. Le Belge Pollentier qui se présente avec une petite poire sous le bras pour contourner le contrôle antidopage. Et puis des clous, des coups de feu, des magouilles, des joies, de grands bonheurs et de petits arrangements entre amis... Des gloires flamboyantes aux destins brisés, des grandes affaires aux anecdotes les plus cocasses, des grands drames aux plus beaux exploits... , voici les 180 histoires du Tour de France qui ont enrichi à leur manière la légende de la grande et de la plus belle course cycliste du monde.