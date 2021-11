Killing Stalking Tome 1

Yoon bum, un jeune homme frêle et effacé, tombe sous le charme de Sangwoo, un camarade décole très populaire. Quelques années plus tard, après avoir fait leur service militaire dans la même promo, Yoon bum narrive plus à restreindre ses sentiments et sintroduit chez lui dans lespoir de rasséréner son amour obsessionnel. Seulement, il ne se doutait pas que Sangwoo cachait un tel secret. Secret quil aurait mieux fait de ne jamais découvrir...