Mes jolies histoires pour les petits

D'adorables histoires pleines de tendresse pour émerveiller les enfants à l'heure du coucher... Ce joli recueil matelassé contient 192 pages d'histoires pour les tout-petits. Un format adapté à la lecture du soir, avec des histoires drôles et attachantes, et de magnifiques illustrations pour le plus grand plaisir des enfants. Un tendre moment de complicité et de partage avant de s'endormir...