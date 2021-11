Gigant Tome 6

Une héroi ? ne au potentiel gigantesque, dans tous les sens du terme ! Chiho a sauvé Tokyo et protégé le Japon ! La jeune femme devient en un instant une héroïne nationale... et une véritable superstar ! Couvertures de magazines, émissions de télé, publicités : Papico est partout et chacun cherche à lui ressembler. Dans ces conditions, difficile pour Rei de voir sa petite amie... Tandis que les satans continuent leurs ravages aux Etats-Unis, d'étranges individus casqués débarquent dans la capitale japonaise, visiblement déterminés à mettre la main sur Papico. Les deux amoureux décident de leur côté de partir en vacances à Okinawa, loin du tumulte tokyoïte...