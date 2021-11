Le Kididoc de l'espace

Embarquez pour un voyage dans le ciel jusqu'aux lointaines galaxies ! Plus de 85 questions et des animations spectaculaires pour explorer l'espace, du plus proche au plus lointain : - Observe le ciel et les étoiles sur une double page géante - Découvre sous les rabats les mystères de la Lune - Assiste au décollage de la fusée en pop-up - Effeuille la combinaison de l'astronaute - Soulève les flaps pour en savoir plus sur les satellites - Entre dans l'ISS et découvre comment on y vit - Compare les 8 planètes du système solaire - Atterris sur Mars et prélève un morceau du sol - Plonge dans l'océan de glace de la planète Encelade - Parcours l'univers et les plus belles galaxies - Assemble un engin spatial dans une salle blanche - Reviens sur la Terre en pop-up - Réponds au grand quiz final Un livre documentaire pour les enfants dès 5 ans