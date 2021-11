Les détectives du Yorkshire Tome 6 : Rendez-vous avec la ruse

La mort aime tromper son monde. Enquêter sur un adultère ? Ce n'est pas vraiment le rêve de Samson et Delilah, les détectives de l'Agence de Recherche des Vallons. Seulement voilà, la demande vient de Nancy Taylor, une femme charmante à laquelle on ne peut rien refuser. L'infidèle, quant à lui, est le maire, mais aussi un respectable homme d'affaires et l'ex-beau-père de Delilah. Diable ! Le duo de détectives va devoir marcher sur des oeufs... Or Samson et Delilah découvrent qu'une affaire peut en cacher une autre. Et que ruses, fourberies ou tromperies sont bien plus présentes à Bruncliffe qu'ils ne le croyaient. Le sixième tome de la série best-seller des Détectives du Yorkshire. " Des intrigues 100 % anglaises, pleines de drôlerie et semées de chausse-trapes, menées tambour battant par un duo de choc. " Le Figaro Magazine.