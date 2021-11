L'héritage Davenall

1882. St John's Wood. Un homme se présente aux portes de la maison de Constance Trenchard. A la stupéfaction de tous, il prétend être James Davenall, l'ancien fiancé de Constance, disparu une semaine avant leur mariage et que tout le monde pense mort depuis dix ans. Si la jeune femme le reconnaît et le croit, toute la famille de James Davenall, en particulier sa mère et son frère, Sir Hugo, héritier du prestigieux domaine de Cleave Court, prétend qu'il s'agit d'un imposteur. Sur fond de secrets de famille, c'est le début, d'un incroyable puzzle qui, après de multiples rebondissements, connaîtra une conclusion tout à fait inattendue.