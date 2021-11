L'épopée de la franc-maçonnerie Tome 3 : Le mot du maçon

Rassembler les maçons. Elever l'humanité. Le 24 aout 1572 à Paris, l'architecte écossais William Schaw assiste impuissant au massacre de la Saint-Barthélemy. Il reste profondément abasourdi par ces évènements sanglants. N'y a-t-il que la violence pour résoudre les différends ? Cette question tourmentera à jamais William et tracera le chemin de sa destinée. Après presque dix années passées sur les routes d'Europe, William rencontre une étrange veuve qui lui confie un fragment du temple de Salomon. Pour lui, c'est un signe. Car en confiant le fragment sacré, la veuve lui donne également une mission : fédérer les maçons écossais et les placer sous le contrôle du roi. En cherchant à réaliser cet objectif, William découvre l'existence d'une mystérieuse et antique confrérie de maçons dans laquelle Schaw reconnaîtra les préceptes humanistes qu'il a toujours souhaité transmettre. Intrigues politiques et voyages dans l'Europe du XVIe siècle sont à l'honneur dans le troisième tome de L'Epopée de la Franc-maçonnerie qui continue de nous narrer les grands événements fondateurs de la fameuse, mais non moins mystérieuse, organisation des Francs-maçons.