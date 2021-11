Cher Père Noël

Noël arrive à grands pas : il ne reste que cinq jours au Père Noël pour terminer les derniers préparatifs. C'est alors qu'il reçoit une lettre en retard de la part de la petite Anna... Catastrophe, dans la cheminée, la lettre a été un peu brûlée : impossible de déchiffrer ce que veut la petite fille... et en plus elle est sur la liste des enfants sages ! Le Père Noël décide d'appeler à l'aide le lutin Beau Grelot, l'Ours polaire et le renne en chef du traîneau. L'un après l'autre, ils lui envoient le cadeau idéal à leurs yeux, mais le Père Noël est désespéré : rien ne semble adapté. Que va-t-il bien pouvoir faire de ces cailloux, de cette écharpe, de cette carotte ? ... A moins que... A partir de 4 ans