L'Equipe, 100 ans de sport en dessins

100 ans de sport par les dessins de L'Equipe. Une histoire du sport racontée par les caricaturistes de L'Equipe et de son ancètre L'Auto. Pellos, Dero, Chenez et aujourd'hui Soulcié, Lasserpe ou encore Vidberg perpétuent la tradition du dessin de presse depuis plus de cent ans. A eux tous, ils racontent de façon vivante les plus grands exploits du sport avec humour et talent. On croisera aussi de façon plus étonnante, Cabu, Reiser, Sempé... qui, eux aussi, ont dessiné pour L'Equipe.