Noël. Gommettes repositionnables pour les petits. Avec + de 300 gommettes

Retrouve le Père Noël et tous ses amis dans ce super livre de gommettes repositionnables. Un nouveau titre dans cette collection originale conçue pour les petits artistes en herbe ! En attendant Noël, on peut rencontrer des bonshommes de neige, des pingouins et le Père-Noël... Les petits artistes vont s'amuser à coller, décoller et repositionner une multitude de gommettes aux formes simples sur de jolis décors colorés !