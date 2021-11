Terrines, rillettes, saucisses & pâtés croûte. 89 recettes de charcuterie maison

FABRIQUER DE LA CHARCUTERIE MAISON C'EST FACILE ! Voici 89 recettes réalisables par tous et créées spécialement pour ce livre par Gilles et Nicolas Verot, charcutiers de père en fils, de la célèbre Maison Verot, à Paris. Nul besoin de matériel spécifique, ni d'ingrédients obscurs pour réaliser une terrine de campagne, un pâté croûte, des boulettes, un pressé de légumes, ou même des foies gras délicieux. Grâce à des ateliers illustrés pas à pas, Gilles et Nicolas nous transmettent les bons gestes pour maîtriser facilement les techniques de base de la charcuterie : tailler, trancher, effilocher, mélanger, assembler une tourte... Les recettes de ce livre, qu'ils ont toutes réalisées dans les conditions d'une cuisine à la maison, ont aussi été testées par de nombreux cuisiniers amateurs. Succès garanti !