Edens Zero Tome 11 : Shikki VS Drakkhen

Il faut changer l'avenir catastrophique qui s'annonce ! Armé des informations détenues par Rebecca, l'équipagede l'Edens Zero passe à l'action et attaque le Belial Gore. Leur mission : libérer Laviria. Malheureusement, l'entrée en scène d'un individu inattendu vient perturber leurs plans... Shiki et ses amis doivent par ailleurs affronter les Element 4, mais aussi le terrible Drakkhen Joe ! Nos héros parviendront-ils à empêcher l'histoire de se répéter et de s'achever à nouveau par un drame ? !