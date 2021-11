Manuel de curiosité générale

Pourquoi la tour Eiffel a-t-elle failli s'appeler la tour Bonickhausen ? Quand le bleu est-il devenu la couleur du ciel ? Y a-t-il des neurones dans nos intestins ? Quels sont les dessous érotiques de l'expression "l'affaire est dans le sac" ? Comment un berger aux chèvres insomniaques a-t-il découvert le café ? Jusqu'où la Montespan est-elle allée pour l'amour de Louis XIV ? Pourquoi Voltaire et Rousseau se détestaient-ils ? Qui a inventé la valse ? Qui était Lady Lovelace, la pionnière de l'informatique ? Quel est le lien entre Google et une faute de frappe ? Dalí était-il fou ? En 250 histoires étonnantes, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues revisitent la culture générale à travers des détails méconnus et des anecdotes savoureuses. Un peu d'histoire, de sciences ou de nature, une dose de géographie ou d'économie, une rasade de sport ou une petite leçon de choses... A vous de les picorer au gré de vos envies !