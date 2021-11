Mes premières comptines de Noël

Avec ses puces sonores qui chantent, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la chanson mise en musique. Une illustration évoquant l'atmosphère magique de l'hiver et de Noël accompagne chaque chanson. En écoutant ou en chantant, le petit peut observer les détails de l'image. Il retrouvera au fil des pages : L'as-tu vu, l'as-tu vu ? ; Le petit renne au nez rouge ; Petit garçon ; Noël blanc ; Un, deux, trois petits lutins et une chanson en anglais, Let it snow !