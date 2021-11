Ho ho ho ! C'est Noël

Un livre complet, sonore et tactile, pour s'amuser autour de Noël : Pendant que les lutins fredonnaient Jingle Bells dans leur atelier, nous avons fait un grand bonhomme de neige pailleté. Et voilà le Père-Noël avec sa barbe blanche en fourrure, qui fredonne Vive le vent en conduisant son traîneau. On dépose les cadeaux au pied du sapin et dans les chaussettes toutes douce. Demain, en soulevant les flaps, nous découvrirons ce qu'il y a dedans !