Dad Tome 7 : La force tranquille

Pour s'occuper de ses filles, Dad doit veiller à garder la forme ! Alors que Panda est en pleine déprime post-étudiante et cherche un sens à son avenir, que Roxane veut sauver la planète, qu'Ondine pense surtout à son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, voilà qu'en plus Bébérénice commence à parler et marcher et tout devient tout de suite plus compliqué ! Comme les factures s'accumulent dans le sens inverse des propositions de boulot et qu'il se retrouve confronté à un rival pour séduire le coeur de la belle doctoresse, Dad va devoir se retrousser les manches pour montrer ce qu'il vaut. Ce n'est pas le moment de flancher car avec la routine, la bedaine pousse...