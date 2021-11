Mes 7 histoires pour attendre Noël avec P'tit Loup

Noël approche et P'tit Loup est ravi ! Préparer des sablés avec Mamili, décorer le sapin en famille et aller voir les illuminations dans toute la ville : impossible de s'ennuyer. Mais ce que P'tit Loup préfère, c'est la bataille de boules de neige avec son papa ! 7 histoires tendres et chaleureuses pour attendre Noël.