J'apprends à lire avec Sami et Julie : 5 histoires de Noël. Niveau CP

Retrouvez, dans ce recueil, 5 histoires pour fêter Noël avec Sami et Julie : Sami et Julie attendent NoëlVive Noël ! Les sablés de NoëlIl neige ! La galette des rois J'apprends à lire avec Sami et Julie est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires faciles à lire, dès le début du CP. Joyeux Noël à tous !