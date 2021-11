Leur Etat expliqué aux jeunes et aux moins jeunes

Après Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes, François Hollande nous explique le fonctionnement de l'Etat. C'est quoi l'Etat ? A quoi ça sert ? Qui le dirige ? Qui le contrôle ? Qui finance l'Etat ? Après avoir décortiqué la République pour que petits et grands en comprennent les tenants et les aboutissants, le Président Hollande, par souci de pédagogie, a décidé de nous faire connaître et comprendre le fonctionnement de l'Etat, cette ombre puissante sur nos vies qui peut nous effrayer ou nous rassurer. A travers 5 grands chapitres qui reprennent les grandes missions de l'Etat : protéger, éduquer, soigner, servir et anticiper, il nous permet d'avoir une vision globale de l'Etat, cet inconnu qui nous veut du bien. Saupoudré d'une touche d'humour et sans aucune vocation partisane, ce livre s'inscrit dans la collection "Quand ça va, quand ça va pas" : à la fin de chaque chapitre, le président détaille les bons et les mauvais fonctionnements. Les illustrations de Laure Monloubou aideront les plus jeunes à s'imprégner du texte et des concepts expliqués. Tout comme son grand frère, cet ouvrage ne s'adresse pas aux enfants de 5 à 10 ans mais aux jeunes de 10 à 100 ans. Il n'est jamais trop tard pour comprendre le pays dans lequel nous vivons !