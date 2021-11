Oser ses rêves. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre ?

Incapable de prouver qu'elle est la jeune fille que tout le royaume recherche, Cendrillon décide de tourner la page et de prendre un nouveau départ : elle n'acceptera pas plus longtemps d'être l'esclave de Madame de Trémaine, sa marâtre. Cette période est révolue. Portée par sa nouvelle résolution, elle laisse derrière elle sa vie passée et parvient à se faire engager au service de la soeur du roi, en visite au château. Seulement, rien ne se passe comme prévu... Cendrillon devient malgré elle le témoin d'un complot visant à faire tomber le roi et le prince. Pire encore, elle comprend que les fées sont depuis longtemps les victimes d'une terrible injustice - et sa propre fée-marraine en subit les conséquences... Confrontée à de telles menaces, Cendrillon doit trouver un moyen de mettre un terme à toutes ces machinations... avant qu'il ne soit trop tard. Ceci n'est pas l'histoire de Cendrillon telle que vous la connaissez. C'est une histoire de loyauté. De courage. D'amour. Une histoire où seul un détail peut tout changer.