We Never Learn Tome 14

Nariyuki est un des élèves les plus doués de sa classe de terminale et il rêve d'intégrer la meilleure université du pays. Mais comme sa famille est pauvre, il a besoin d'une bourse. La chance lui sourit quand son proviseur lui en propose une... mais à une condition ! Nariyuki doit aider Rizu et Fumino, deux filles qui excellent chacune dans leur matière de prédilection, mais qui sont nulles dans celle qu'il doit leur enseigner. Son calvaire ne fait que commencer...