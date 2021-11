De Gaulle Tome 3

L'un des plus grands hommes d'état français. La collection "Ils ont fait l'Histoire" consacre une série à l'une des figures majeures de la Seconde Guerre mondiale et l'un des plus grands hommes d'état français. Ce troisième volume raconte le De Gaulle président, inventeur de la Ve République. Revenu au pouvoir en mai 1958 à l'occasion de la crise algérienne, il promeut une politique d'indépendance et de grandeur de la France, tout en gérant le démantèlement de l'empire colonial français, accompagne la modernisation économique et sociale mais se heurte aux mutations de la société française qui se traduisent par Mai 68.