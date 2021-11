Une promenade dans la jungle, en images, en musique et du bout des doigts. Les tout-petits aimeront suivre du doigt les lignes découpées, regarder au travers des trous pour voir ce qui se cache à la page suivante et appuyer sur les puces sonores pour écouter les bruits de la jungle. Un bel album à regarder et à écouter. Les jeunes enfants y trouveront une multitude de choses à observer et à commenter.