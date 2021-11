Astérix : La serpe d'or. Edition de luxe

Retrouvez l'album mythique de René Goscinny et Albert Uderzo dans une luxueuse édition qui comprend : l'album grand format en couleur, l'intégrale des planches originales encrées par Albert Uderzo et le dossier de 32 pages pour tout savoir sur l'album. Dérogeant à sa légendaire sagesse, Panoramix laisse fuser dans la douce quiétude des environs du village des jurons qui ne lui ressemblent guère... Il faut dire que l'heure est grave : le druide vient de briser sa serpe d'or. Sans elle, le gui ne saurait avoir de pouvoirs magiques, et nos héros se retrouvent privés de potion. Sans attendre, Astérix et Obélix prennent la route pour Lutèce à la recherche d'Amérix, le seul fabricant de serpe qui ait grâce aux yeux du vénérable druide du Village. Mais Amérix a disparu ! Sans l'indispensable serpe d'or, les Irréductibles Gaulois sont-ils condamnés à céder face à la puissance romaine ?