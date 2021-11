Spider-Man : 12 histoires de super-héros

12 histoires à lire et à relire avec votre enfant pour le plonger dans l'univers trépident des super-héros ! Dans ce recueil de 12 histoires, Peter Parker, alias Spider-man, le plus célèbre héros Marvel, doit faire face aux plus terribles vilains. Mais l'homme-araignée n'est pas seul. Il peut compter sur l'aide d'autres super héros de New York, comme Iron Man ou Captain America... Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome).