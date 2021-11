Anzu est céramiste. Elle habite seule avec son fils depuis son divorce et ne souhaite pas se remarier. Elle s'épanouit pleinement dans un quotidien calme rythmé par la pratique de son art. Sa douceur naturelle est à l'image de sa vie, dans une petite ville au bord de la mer du Japon et au pied du mont Daisen. Sa soeur aînée, célibataire et séductrice impénitente qui vient de se fiancer, annonce qu'elle viendra de Tokyo présenter à sa famille l'heureux élu.