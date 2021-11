Coffret Rhums et Punchs arrangés. Avec 3 bouteilles de 550 ml, 1 livre de recettes, 15 étiquettes

Ce coffret est une invitation au soleil et aux saveurs créoles ! Comprenant 3 bouteilles en verre gravées de 550ml, 20 étiquettes et liens pour écrire le nom et la date et la recette et d'un livre de20 recettes de punchs et rhums arrangés, le soleil des iles illumineront longtemps vos apéros ! Le coffret rhums et punchs arrangés, est composé de 3 bouteilles en verre gravés de 550 ml possédants un large goulot permettant d'insérer et d'extraire facilement les fruits et épices, d'un assortiment d'étiquettes et de liens pour écrire le nom et la date de la recette et d'un livre de 20 recettes simples et concises de punchs et de rhums arrangés aux saveurs ensoleillées : rhum arrangé ananas, vanille et miel , rhum arrangé Banane et cannelle, rhum arrangé aux framboises, rhum arrangé au café, rhum arrangé gingembre vanille et cannelle, rhum arrangé clémentines et citron, rhum arrangé fruit de la passion et menthe, rhum arrangé mangue et vanille, rhum arrangé aux épices, rhum arrangé aux pommes caramélisées, rhum arrangé au miel et à l'orange, rhum arrangé au coco et citron vert, rhum arrangé aux spéculoos, rhum arrangé aux fraises, rhum arrangé aux litchis, punch aux fruits, punch coco, punch cacahuètes, punch pistache, punch antillais... . Autant de recettes et de saveurs qui vont ensoleiller vos soirées tout au long de l'année !