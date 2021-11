Le super livre C'est pas sorcier !

Pour tous les esprits curieux qui adorent les animaux, la terre et l'Univers, l'Histoire, les grandes inventions, le corps humain, la science... et pour tous les fans de l'émission "C'est pas sorcier" ! A travers des informations documentaires, des expériences, des quiz, des histoires ou des jeux, les enfants pourront se familiariser avec le monde qui les entoure. A la fois pédagogique et ludique, un livre idéal pour tous les enfants assoiffés de découvertes et de connaissances !