La forêt comestible. Pour des récoltes abondantes en toute saison

S'appuyant sur son expérience en France, Damien Dekarz vous donne les clés de conception ainsi que plusieurs exemples vous permettant de réaliser votre propre jardin-forêt. Avec ce livre accompagné de nombreuses photos et de beaux dessins, il vous sera possible de créer un lieu d'abondance préservant la biodiversité. Nul besoin d'insecticide, d'herbicide, de fongicide pour obtenir d'innombrables fructifications. L'auteur livre quantité d'informations simples, pratiques et accessibles à tous sur la greffe, la taille, la pollinisation, la plantation, ainsi que toutes les actions à mettre en oeuvre pour la réussite de votre projet. Les plantes utiles, dont plus de 230 sont référencées, et les autres possibilités de ce mode de production - comme la culture des champignons ou l'élevage de différents animaux - sont présentées, permettant d'obtenir une immense diversité alimentaire.