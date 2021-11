Un Noël au bord de la Tamise

Un orphelin enquête sur le kidnapping d'une jeune femme et découvre que sa disparition cache plus qu'il n'y paraît : sous la plume enneigée d'Anne Perry, les rues pavées et les petits salons du vieux Londres bruissent toujours de complots. Worm, un gamin des rues âgé de neuf ans, vit sur les rives de la Tamise et il n'a jamais passé un Noël en famille. Mais grâce à un petit boulot dans la clinique d'Hester Monk à Portpool Lane, la douce Miss Claudine Burroughs et Squeaky Robinson, un vieux comptable bougon, deviennent sa famille adoptive. Quand Worm est témoin de l'enlèvement d'une belle jeune femme par deux voyous quelques jours avant Noël, éperdu, il demande de l'aide à Squeaky. Le vieil homme a autrefois possédé un bordel et il sait qu'il est dangereux de se mêler d'affaires louches comme celle-ci, mais il ne supporte pas l'idée de décevoir Worm ou de laisser le garçon voler au secours de la jeune femme tout seul. Cependant, les deux sauveurs improvisés ne s'attendaient pas à ce que la demoiselle en détresse ait la situation bien en main... et s'emploie à amener ses ravisseurs devant la justice pour des crimes bien pires que son kidnapping. Mais, il ne faut pas sous-estimer les deux truands, aussi fourbes que mortellement dangereux. Et peut-être que l'aide du cynique vieux Squeaky et du jeune Worm, gonflé d'optimisme, permettra au bien de triompher et d'éviter un terrible drame de Noël.