Beastars Tome 13

Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera du trône du Beastar ? Pas facile de trouver sa place quand on est un grand carnivore avec un casier judiciaire... Depuis qu'il a goûté à la viande, Legoshi est revenu à la case départ : il n'ose plus approcher les herbi, en particulier la lapine dont il est amoureux ! Heureusement, une discussion avec sa voisine permet à l'adolescent de prendre conscience des dangers de son isolement... Il est temps de remettre sa vie sociale en état, à commencer par ses relations avec Gosha, le grand-père qui l'a élevé. Mais le vieux varan de Komodo a ses propres secrets... comme ses liens avec Yahya, un Beastar qui passe pour une légende !