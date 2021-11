Mamie, parle-nous de toi. Un livre pour préserver les souvenirs

Chacun d'entre nous a sa propre histoire... C'est pour ses proches que cette histoire est la plus belle et la plus intéressante. Où se trouvent nos racines ? De qui venons-nous ? . Quel est le vécu de ceux qui sont à l'origine de nos vies ? Quelles ont été leurs joies et leurs peines ? Quels enseignements peuvent-ils nous transmettre, que ce soit à nous-mêmes ou aux générations futures Mamie, parle-nous de toi. Ce livre est destiné à recueillir les souvenirs de toutes les grands-mères de leur enfance à aujourd'hui.