Sorceline Tome 3 : Au coeur de mes zoorigines

Entrez dans le monde des créatures fantastiques ! Maintenant que tout le monde sait enfin qui transformait les êtres vivants en statues de verre, on se demande bien comment le coupable a procédé. Tandis que Willa tente d'éclaircir les zones d'ombres qui planent encore au-dessus de ce mystère, Sorceline part à la conquête de ses origines en cherchant à découvrir d'où vient cet étrange animal qu'elle est la seule à voir. Malgré tout, il faut aussi s'occuper des créatures en détresse. Justement, l'arrivée d'un nouveau malade et la découverte de sa véritable nature vont jeter un voile trouble sur la ténébreuse île de Vorn... Avec Sorceline, plongez dans un univers merveilleux, à la croisée des mondes entre Harry Potter et Peggy Sue et les fantômes. Une série de BD jeunesse rafraîchissante sur la magie et l'amitié, pleine de suspense et d'aventure.