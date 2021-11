Berserk : Coffret en 6 volumes : Tomes 1 à 6. Avec 1 recueil d'illustrations

Un monument de la Dark Fantasy ! Guts est un guerrier solitaire à l'épée démesurée. Marqué par un terrible passé, il parcourt le monde en semant la mort sur son passage. Un jour, il vient en aide à Puck, un elfe facétieux et volubile qui décide de l'accompagner dans son voyage. Traqué par des forces obscures, Guts tente de devenir maître de son destin pour regagner sa liberté et accomplir sa vengeance... Berserk incarne aujourd'hui la dark fantasy en manga. Cette série mythique marque avant tout par son univers graphique travaillé et apocalyptique, mais aussi par sa violence et la gravité de ses thématiques. Pour vous initier à son univers, Glénat Manga vous propose un starter box grimoire, contenant les six premiers tomes de la série et un recueil d'illustrations couleurs. Un bel objet qui pourra trôner dans votre bibliothèque et faire surgir le Sabbat chez vous !