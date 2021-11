Coffret Chefclub Kids. On s'amuse en cuisine avec les tasses Chefclub

C'est en les faisant cuisiner qu'on intéresse les enfants à la cuisine ! Grâce à ce livre, les petits cuisiniers en herbe pourront préparer eux-même des recettes extraordinaires et faciles. Les illustrations pas à pas et les explications de la brigade Chefclub aideront les petits à concevoir leurs propres repas. Pour qu'ils mettent encore plus facilement la main à la pâte, cet ouvrage pour les kids est accompagné de cups spéciales : les kiddoz ; un système de mesure adapté qui rend la cuisine encore plus simple et amusante. Ce livre prend toute la famille par la main et garantit des moments délicieux en cuisine et autour de la table !