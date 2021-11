Demon Slayer : Coffret en 3 volumes : Tomes 1 à 3. Avec 3 illustrations, Edition collector

Le Japon, au début du XXe siècle. Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre son village entièrement décimé. La seule survivante de cette effroyable tragédie est sa jeune soeur Nezuko qui semble être possédée... Afin de sauver sa soeur et venger sa famille, Tanjiro entame alors une longue quête, dans les pas des mystérieux pourfendeurs de démons. Pour le jeune héros et sa soeur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence ! Noël approche... Une envie de connaître ce phénomène dont tout le monde parle ? Une idée cadeau ? Voici le présent idéal ! Les 3 tomes de la série phénomène et 3 lithos dans un coffret conçu spécialement pour les fêtes de fin d'année. Ces jolies box orneront à merveille les étagères des librairies et attireront l'oeil des clients. Nul n'échappe aux pourfendeurs de démons !