Mes plus beaux chants de Noël

Petit Papa Noël, Vive le vent, We wish you a Merry Christmas, Mon beau sapin, Douce nuit. Cinq mélodies intemporelles pour attendre Noël, en chansons ! Sur chaque double-page, l'enfant découvre un célèbre chant de Noël, illustré par une grande image. Chaque texte de chant est accompagné d'une puce-son, signalée par une rondelle rouge "Ecoute et chante" très visible, même par les plus petits.