Magus of the library Tome 4

A travers les livres, deviens le héros de ta propre histoire ! Lors de la dernière épreuve du concours, Shio et ses camarades ont été confrontés à un problème de taille : parvenir à déterminer l'origine d'un texte en un temps record... Grâce à leurs efforts conjoints, et malgré bien des disputes, le petit groupe a réussi à résoudre l'énigme ! Hélas, le trio a perdu de précieuses minutes et a été finalement disqualifié. Convaincu d'avoir échoué, le jeune garçon retourne dans son village natal et, alors qu'il est sur le point d'abandonner son rêve, les résultats tombent ; le voilà désormais apprenti kahuna ! Pour Shio, c'est une toute nouvelle aventure qui débute...