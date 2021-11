Un toit pour Noël

Un bel album de Noël avec des illustrations argentées ! C'est le jour du réveillon, et Souricette vient d'arriver dans la Forêt des Cimes. Le temps de rencontrer ses voisins Plume, Renardeau et Nounours, voilà que le soleil est déjà presque couché... et Souricette n'a toujours pas de toit pour Noël ! Où va-t-elle bien pouvoir passer la nuit ? Heureusement, ses nouveaux amis lui ont préparé une belle surprise !