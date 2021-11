P.-S. : Joyeux Noël

Sept auteures, six nouvelles, un thème : Noël. Filez vous mettre au chaud sous la couette ou au coin du feu, armez-vous de chaussettes en pilou et d'un thé aux épices fumant et, enfin, embarquez pour un voyage hivernal et littéraire, qui vous emmènera du Londres enneigé jusqu'à l'incontournable chalet montagnard... Toute situation n'est-elle pas propice aux quiproquos et aux réjouissances en tout genre ? Et si Noël était justement l'occasion de s'évader pour se retrouver, d'envoyer valser pour mieux renouer, de se disputer pour se réconcilier ? A travers nos six héroïnes, fortes et fragiles à la fois, douces et acerbes si on les pique, plongez au coeur de l'hiver pour découvrir ce qui les attend. Un romantique baiser sous le gui sera-t-il au rendez-vous ? Mystère... et boules de Noël ! Ce volume contient : Sapins blancs et mouton noir, Fanny Gayral Le Cercle des Pères Noël Disparus, Georgia Caldera Du pain d'épices et des photos de famille, Fanny André Qui veut remplacer le père Noël ? , Angéline Michel Le réveillon des Emotifs Anonymes, Amélie C. Astier & Mary Matthews De l'autre côté du miroir : mission, talons, flocons, Cécile Chomin