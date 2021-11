Swan & Néo et l'Empereur des Ombres

Aide Swan et Néo à s'échapper du monde de YouTube en prenant les bonnes décisions ! Catastrophe ! Alors qu'ils sont sur le point de publier une nouvelle vidéo sur YouTube, Swan et Néo se retrouvent aspirés dans un tourbillon de pixels aveuglants à l'intérieur de l'écran d'ordinateur ! Les voilà pris au piège d'un monde numérique, où ils devront revivre leurs vidéos, pour le meilleur ou pour le pire ! Dans l'ombre, à mesure qu'ils relèvent les défis, une menace effroyable grandit... En utilisant ton esprit d'analyse, ton ingéniosité et ton sens de l'observation, tu devras prendre les bonnes décisions pour guider Swan et Néo dans ce monde virtuel. Au programme : vidéos, challenges, défis... Une aventure inoubliable t'attend !