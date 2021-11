Blue flag Tome 7

Fin, drôle et pudique, Blue Flag est une fenêtre sur la tolérance. Une pluie glaciale se déverse à grands flots d'un ciel nébuleux. Taichi est perturbé par la rumeur qui a suivi la choquante révélation de Tôma le jour de la fête du lycée. Elle s'est répandue jusqu'à son entourage et n'a pas été sans conséquence. Confiné chez lui, Tôma se retrouve face à Seiya qui lui dit tout ce qu'il a sur le coeur. Les sentiments gardés secrets de chacun s'entrechoquent et les relations évoluent ! - Prix Jap'in Tarn 2019 (organisé par les médiathèques de Castres - Mazamet) - Nominé au Prix Konishi 2020 (récompensé la meilleure traduction française de mangas japonais)