La médecin. Une infectiologue au temps du Corona

Karine Lacombe nous ouvre les portes de son service d'infectiologie à l'hôpital Saint-Antoine. Depuis mars dernier, elle et son équipe sont confrontées à un virus encore jamais vu sous leur microscope : le Covid-19. Comment se préparer au combat et à la vague de cas qui afflue ? Comment organiser l'hôpital en un temps record ? Comment faire passer un important message de santé publique sans céder à la panique ambiante ? Suivez une cheffe de service, ses réflexions, les péripéties du quotidien et la combativité de son équipe.