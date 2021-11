Lieutenant Eve Dallas Tome 48 : Les dessous du crime

Nouvelle énigme, des plus effroyables, pour le lieutenant Dallas : Lyle Pickering, dont la soeur s'apprête à travailler pour la société de Connors, est retrouvé mort chez lui. Eve découvre rapidement que l'overdose de cet ex-membre de gang n'est qu'une mise en scène : il a bel et bien été assassiné ! Son enquête la mène à dénouer, lentement mais sûrement, les connexions et les secrets qui relient des chefs de réseaux, un avocat véreux, une strip-teaseuse, une policière des Stups, une prostituée toxicomane et les tueurs eux-mêmes...