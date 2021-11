A cheval ! Tome 7 : Les rênes du salon

C'est la foire aux chevaux ! Bijou et ses amis partent pour un salon équestre. Cette année, la fête ne manquera pas d'animation. Après un long trajet pour y arriver, nos héros préférés ont tous grandement besoin de se défouler. Enfin presque tous... Espérons que Rafal puisse remettre un peu d'ordre dans tout ça. Découvrez la vie du plus déjanté des centres équestres à travers le regard de ses pensionnaires à quatre pattes ! Une joyeuse bande de chevaux et poneys hauts en couleur qui, entre deux cours d'équitation, blaguent, observent et mènent la vie dure aux cavaliers !