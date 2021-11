La mythologie grecque de A à Z pour les Nuls. Découvrez l'histoire des mots et expressions issus des mythes grecs

Une fantastique épopée au coeur des mythes grecs ! Saviez-vous que l'expression " être saisi de panique " faisait référence au dieu Pan ? " Une force titanesque ", " tomber de Charybde en Scylla ", " un talon d'Achille ", sirène, typhon, python, méduse, autant de mots et expressions qui habitent, sans que nous y pensions, notre langue de tous les jours et qui sont issus des grands mythes grecs. Ce livre se propose de réveiller ces références en racontant les histoires magnifiques d'où elles nous sont venues. A travers de nombreux extraits de textes originaux, Luc Ferry nous entraîne à la découverte des mythes grecs et nous propose des clés d'interprétations philosophiques. De la création du monde à l'avènement des Olympiens, revisitez la mythologie grecque et partez à la rencontre de ses héros légendaires !