Les Sisters Tome 3 : C'est elle qu'a commencé

Du rififi chez les filles : découvrez le quotidien savoureux de deux soeurs volcaniques ! Wendy, c'est ma grande sister, moi c'est Marine et j'suis la plus petite. Du coup, je saurai jamais ce que ça fait d'anoir une p'tite soeur qui fait tout pareil que moi, qui essaie par tous les moyens de forcer le cadenas de mon journal intime, qui fait rien qu'à me piquer mes fringues dès que j'ai le dos tourné... En fait, ça m'aurait trop plu d'être ma propre sister... juste pour avoir la chance de m'avoir moi comme sister ! ! !